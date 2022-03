ВИДЕО: Гневная оплеуха Уилла Смита на "Оскаре" подняла рейтинг трансляции вдвое

В последние годы трансляции церемонии награждения Американской киноакадемии переживают катастрофический спад числа зрителей. В сравнении с 1998 годом, когда вручение "Оскаров" смотрели свыше 55 миллионов человек, к настоящему времени аудитория снизилась в 5 раз. И тут пришел Уилл Смит и спас рейтинги.

По признанию людей в социальных сетях, вспышка гнева актера, который вышел на сцену и ударил Криса Рока за неудачную шутку о жене Смита, стала самым интересным моментом трансляции.



Шутка и правда была неуместной. Джада Пинкетт-Смит ранее рассказывала, что страдает аутоиммунным заболеванием и у нее диагностировали алопецию (облысение). А комик Крис Рок, который объявлял номинантов, пошутил о ее прическе (из-за заболевания актриса бреет голову). Уилл Смит не удержался и ударил шутника, а затем, вернувшись на место, грубо потребовал "не произносить имя его жены своим грязным ртом".

Теперь все обсуждают, был ли этот эпизод запланированной постановкой, но гнев Смита выглядел неподдельным. Потом он, правда, извинился перед гостями и академией, когда произносил благодарственную речь по случаю получения награды.

Как бы то ни было, выходка актера резко подняла рейтинги просмотра почти вдвое — с 9,6 до 17,4 миллионов.

Will Smith punching Chris Rock sure did give the #Oscars the viewership boost they needed. #WillSmith #ChrisRock #Oscars2022 pic.twitter.com/MZKSj2XkTU