AFP/Scanpix/LETA
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) 2 декабря выпустила новую песню Player of Games ("Игрок в игры"), в которой, по мнению поклонников, спела о причинах расставания с миллиардером, основателем Tesla, создателя космической компании Space X Илоном Маском.

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Она намекнула на его любовь к видеоиграм, приведя метафору об игре. "Я влюблена в великого игрока. Но игру он всегда будет любить больше меня", — поет артистка. "Уплывай в холодный космический простор. Даже любовью тебя не удержать", — добавляет она.

Илон Маск и Граймс расстались в сентябре 2021 года. У них растет годовалый сын по имени X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв).

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