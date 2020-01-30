Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак всегда придерживалась естественности во внешности, предпочитая хороший уход за лицом и телом таким радикальным методам, как пластическая хирургия. Но, возможно, она передумала - на днях Ксению видели в клинике, где делают пластические операции.

Как сообщает StarHit со ссылкой на очевидцев, Собчак встречалась с известным хирургом Сергеем Блохиным, который специализируется на пластике лице и маммопластике. Один из собеседников издания, присутствовавший в тот момент в клинике, рассказал, что Ксению в фойе встретил сам хирург и руководитель клиники.

"Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина, — цитирует свой источник StarHit. — Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса".

Издание также опубликовало видео, снятое очевидцем, где видно как Собчак приехала в клинику и затем общается с хирургом.