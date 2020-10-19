ВИДЕО: Игорь Крутой помог поставить памятник Марку Захарову
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Памятник режиссеру, народному артисту СССР Марку Захарову работы скульптора Александра Рукавишникова открылся 19 октября, сообщает ТАСС. Памятник поставили на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Как рассказал директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, памятник создан из природного камня и бронзы. Его создание обошлось в 8 млн руб., проект профинансировали композитор Игорь Крутой и предприниматель Михаил Гуцериев совместно с Международным фондом имени Е.П.Леонова. "Ленком" — мой любимый театр. Я долгие годы дружил с Евгением Павловичем Леоновым, Александром Абдуловым и, конечно, с Марком Анатольевичем Захаровым", — объяснил свое решение помочь в создании памятника Крутой.

13 октября Марку Захарову могло бы исполниться 87 лет. Он скончался 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни.

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Сегодня на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника Марку Захарову. Скульптор - Александр Рукавишников. Мы благодарим за финансовую поддержку в создании памятника композитора и продюсера Игоря Крутого и Международный Театральный фонд им.Е.Леонова. На церемонии присутствовали артисты театра - Александра Захарова, Инна Чурикова, Александр Лазарев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Дмитрий Певцов, Иван Агапов, Александр Сирин, Анна Большова, Антон Шагин и многие другие, режиссёр Глеб Панфилов, Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт. #ленкоммарказахарова #памятник #память

Публикация от 🎭Театр "Ленком Марка Захарова" (@lenkomtheatre) 19 Окт 2020 в 3:39 PDT

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Памятник гениальному Марку Анатольевичу Захарову - открыт..,
Публикация от Alla (@allakrutaya) 19 Окт 2020 в 3:40 PDT
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Gazeta.ru

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