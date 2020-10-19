ВИДЕО: Игорь Крутой помог поставить памятник Марку Захарову

Памятник режиссеру, народному артисту СССР Марку Захарову работы скульптора Александра Рукавишникова открылся 19 октября, сообщает ТАСС. Памятник поставили на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как рассказал директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, памятник создан из природного камня и бронзы. Его создание обошлось в 8 млн руб., проект профинансировали композитор Игорь Крутой и предприниматель Михаил Гуцериев совместно с Международным фондом имени Е.П.Леонова. "Ленком" — мой любимый театр. Я долгие годы дружил с Евгением Павловичем Леоновым, Александром Абдуловым и, конечно, с Марком Анатольевичем Захаровым", — объяснил свое решение помочь в создании памятника Крутой.
13 октября Марку Захарову могло бы исполниться 87 лет. Он скончался 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни.
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Сегодня на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника Марку Захарову. Скульптор - Александр Рукавишников. Мы благодарим за финансовую поддержку в создании памятника композитора и продюсера Игоря Крутого и Международный Театральный фонд им.Е.Леонова. На церемонии присутствовали артисты театра - Александра Захарова, Инна Чурикова, Александр Лазарев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Дмитрий Певцов, Иван Агапов, Александр Сирин, Анна Большова, Антон Шагин и многие другие, режиссёр Глеб Панфилов, Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт. #ленкоммарказахарова #памятник #память
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Памятник гениальному Марку Анатольевичу Захарову - открыт..,