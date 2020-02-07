ВИДЕО: Им нужны миллионы Ивана. Пелагея заявила, что ее "заказали"
Foto: Scanpix

Российская певица Пелагея, чье расставание с хоккеистом Иваном Телегиным недавно стало одной из топовых тем в таблоидах, сделала официальное заявление.

Видеоролик с обращением к поклонникам артистка опубликовала в социальных сетях. По словам Пелагеи, некие недоброжелатели целенаправленно делают "вбросы" в СМИ, чтобы поссорить ее с Телегиным.

Она рассказала, что с мужем они не живут вместе уже 8 месяцев, при этом никаких противоречий не было, пара сумела сохранить хорошие отношения. Однако сейчас, уверена певица, началась целенаправленная травля, которая задевает не только саму Пелагею, но и ее близких. Например, маму, которая, как утверждают некоторые анонимные информаторы в СМИ, внесла вклад в разлад Пелагеи и Ивана. Певица опровергла эти обвинения: "Я вам по секрету скажу, что моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать".

"То, что происходит, - это заказ. Да, меня заказали, - считает Пелагея. - Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И, конечно же, самое важное для них - всем тем, что у него есть. Им нужны миллионы Ивана".

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#пелагея #пелагеятелегина

A post shared by Пелагея (@pelageya_insta) on Feb 6, 2020 at 1:35pm PST

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