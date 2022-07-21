ВИДЕО: "Иногда хочется подобрать такие слова, чтобы размазать хама". Хаматова рассказала, как реагирует на вопросы из России

Ради возможности открыто высказываться против войны российская актриса Чулпан Хаматова променяла комфортную жизнь звезды на совершенно новую реальность вдали от любимой родины. Актриса столкнулась с кучей проблем: новый язык, поиск работы, устройство детей в школу... "Я немножко делаю вид, что я живу", — признается она.

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12 августа Чулпан Хаматова приедет в Таллин с моноспекталем "Орфей". В преддверии показа журналист Delfi в Эстонии Алина Захарова поговорила с Чулпан о том, как устроен ее обычный день в Латвии, об общении с украинцами, звонке банкира Тинькова, отношениях с российскими друзьями и многом другом.

После интервью с Катей Гордеевой на Чулпан Хаматову обрушилось много ненависти. По словам актрисы, к этому она уже привыкла: "Видимо, это заложено в природе человека, что ты можешь пнуть и плюнуть, а тебе ничего за это не будет". Но все же иногда ей очень хочется отстоять свою правду: "Иногда так хочется ответить, так хочется подобрать такие слова, которые прямо размазали бы этого хамского собеседника, но дальше я понимаю, что если я это сделаю, значит, я буду множить зло. А его сейчас и так много на Земле".

Говоря о радикально настроенных людях, в том числе в Украине, которые не принимают русский язык, Чулпан уверена, что сейчас это второстепенно. Главное, чтобы война закончилась и тогда все наладится. "Ко мне подходят украинцы, и мы стоим вместе, плачем, обнимаемся. Для меня это очень важно", — рассказала Чулпан о своих встречах на улицах Риги.