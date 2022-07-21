ВИДЕО: "Иногда хочется подобрать такие слова, чтобы размазать хама". Хаматова рассказала, как реагирует на вопросы из России
Foto: Publicitātes foto/Olga Lavrenkova

Ради возможности открыто высказываться против войны российская актриса Чулпан Хаматова променяла комфортную жизнь звезды на совершенно новую реальность вдали от любимой родины. Актриса столкнулась с кучей проблем: новый язык, поиск работы, устройство детей в школу... "Я немножко делаю вид, что я живу", — признается она.

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12 августа Чулпан Хаматова приедет в Таллин с моноспекталем "Орфей". В преддверии показа журналист Delfi в Эстонии Алина Захарова поговорила с Чулпан о том, как устроен ее обычный день в Латвии, об общении с украинцами, звонке банкира Тинькова, отношениях с российскими друзьями и многом другом.

После интервью с Катей Гордеевой на Чулпан Хаматову обрушилось много ненависти. По словам актрисы, к этому она уже привыкла: "Видимо, это заложено в природе человека, что ты можешь пнуть и плюнуть, а тебе ничего за это не будет". Но все же иногда ей очень хочется отстоять свою правду: "Иногда так хочется ответить, так хочется подобрать такие слова, которые прямо размазали бы этого хамского собеседника, но дальше я понимаю, что если я это сделаю, значит, я буду множить зло. А его сейчас и так много на Земле".

Говоря о радикально настроенных людях, в том числе в Украине, которые не принимают русский язык, Чулпан уверена, что сейчас это второстепенно. Главное, чтобы война закончилась и тогда все наладится. "Ко мне подходят украинцы, и мы стоим вместе, плачем, обнимаемся. Для меня это очень важно", — рассказала Чулпан о своих встречах на улицах Риги.

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