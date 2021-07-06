Интарс Бусулис выпустил остроумный семиминутный клип на песню "Серебряная свадьба", в котором певец реконструирует собственное бракосочетание в 90-е. Песня вполне может стать гимном для тех, кто празднует свадебные годовщины.

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Автор музыки и текста песни — Каспар Ансонс, а над клипом работали известный комик Янис Скутелис и оператор Юрис Пиленс.

"Песня возникла пару лет назад совершенно случайно, даже спонтанно, как-будто появилась из космоса. Я очень рад, что Интар согласился ее спеть. Это был единственный вариант, нам хотелось, чтобы песню исполнил человек с большим жизненным опытом", - говорит Ансонс.

"Так мы готовимся к серебряной свадьбе, которая будет через пять лет, и я допускаю, что это будет дорогой праздник. Чем раньше начать, тем болезненнее будет", - пошутил Бусулис. "В этом году мы отмечаем двадцатилетие нашей свадьбы. Мы очень хотели сделать видеоверсию, потому что нашу настоящую свадьбу никто не снимал. В съемке приняли участие треть наших гостей, в том числе наши родители. Мы очень рады, что Янис Скутелис решился на такую авантюру" — добавил певец.