ВИДЕО: Интар в клетке. Как Бусулис попал за решетку?

Латвийский певец Интар Бусулис принял участие в акции, организованной обществом по защите животных Dzīvnieku brīvība. В рамках акции “Месяц в клетке” активисты, знаменитости и просто неравнодушные люди призывают депутатов проголосовать за запрет пушного звероводства в Латвии.

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Люди будут сидеть в клетке возле здания Сейма до 14 октября и в акции может принять участие любой желающий. Важно, чтобы клетка не оставалась пустой, поэтому каждый обязуется просидеть в ней 12-часовую смену. Недавно на акцию пришел музыкант Интар Бусулис, который ранее уже высказывался против разведения пушных животных в Латвии, и не упустил возможности принять участие в акции.

Певец провел в клетке час и записал видеообращение с призывом поддержать Dzīvnieku brīvība: "Дорогие друзья! Если вы любите животных, пушные фермы в Латвии надо запретить. Это сделали уже 16 стран в Европе и мире. Мы же создаем образ Латвии, а образ убийцы не должен быть связан с образом нашей любимой страны. Будь лучшим! Поддержи Dzīvnieku brīvība!".

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Кроме Бусулиса в акции уже приняли участие певец Ральф Эйландс, рэперы rolands če и Steps, актер Александр Маликов, а завтра в клетке будет сидеть актриса Анете Красовская.

В настоящий момент в Латвии девять пушных ферм, но четыре из них стоят пустые. Ранее сообщалось, что в Сейм поданы поправки к Закону о защите животных, предусматривающие запрет на разведение пушных зверей в Латвии с целью получения меха. Предусмотрено, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно результатам социологических опросов, большинство населения не считает производство пушнины веским поводом для выращивания и умерщвления животных.

В настоящее время законы о запрете на производство меха приняты в Великобритании, Австрии, Нидерландах, Хорватии, Словении, Норвегии, Чехии, Люксембурге, Бельгии, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине и в других странах.