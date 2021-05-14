ВИДЕО: Испанский стыд. Экс-"татушка" Юлия Волкова собралась в Госдуму и записала обращение к избирателям

Российская певица Юлия Волкова, известная по участию в дуэте t.A.T.u., выдвигается в Госдуму РФ от партии "Единая Росиия". Артистка записала видеообращение, в котором рассказала, зачем идет в политику. Правда, потенциальные избиратели в искренних намерениях Волковой сомневаются, а многие даже испытали стыд за нее.

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В своей 4,5-минутной речи бывшая солистка t.A.T.u. заявила, что хочет изменить отношение власти к людям, вынужденным не жить, а выживать. "Мне стыдно за все происходящее вокруг", - говорит Волкова, отмечая, что ей известно, что "нужда заставляет россиян работать на предприятиях за крошечную зарплату". Причиной разрухи певица считает коррупцию, "которую вырастили предыдущие губернаторы региона".

Большинство комментаторов с сарказмом восприняли политические амбиции Юлии, отметив, что испытали так называемый испанский стыд (чувство смущения от наблюдения за действиями другого человека), и припомнили ей давнее интервью, где она заявила, что не является патриотом своей страны и больше любит Америку.