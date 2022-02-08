ВИДЕО: Из стриптизеров в художники. Тарзан сменил стринги на холст и краски

Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, решил завершить свою карьеру в стриптизе. По словам его жены, певицы Наташи Королевой, к этому его подтолкнуло новое увлечение — танцор решил заняться живописью.

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Недавно прошла первая выставка Тарзана в московском арт-баре, куда на открытие пришли многие знаменитости. Наташа Королева рассказала о том, почему Тарзан решил сменить карьеру.

“Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта: и по возрасту, и по энергии. Давайте будем честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания”, — сказала певица.

По словам Королевой, ее муж уже пресытился стриптизом и перегорел. Она уверена, что новое увлечение станет для него не только отдушиной, но и перспективным новым делом.

Глушко занимался рисованием еще в детстве, когда учился в художественной школе. Правда, потом стал заниматься танцами и стриптизом. Из-за пандемии коронавируса Тарзан решил вернуться к живописи, потому что все мероприятия были отменены и доходы значительно снизились. Танцор уже написал портреты нескольких звезд.