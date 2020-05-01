ВИДЕО: Кейт Бекинсейл сыграла пьесу Чехова на русском языке у себя в саду

Знаменитая актриса Кейт Бекинсейл приятно удивила своих русскоязычных подписчиков. Прямо в своем саду она разыграла "Чайку" Чехова вместе с русским мастером по починке кондиционеров.

Артистка, которая, как многие другие люди, находится в самоизоляции, продолжает репетиции. На днях она разыграла фрагмент одной из наиболее популярных на театральных подмостках пьес Антона Павловича Чехова - "Чайку". Помог ей в этом мастер по имени Леонид, пришедший чинить кондиционер. Мужчина исполнил роль Треплева, Кейт стала Ниной, а роль мертвой чайки исполнила резиновая утка. При этом Бекинсейл соблюдала дистанцию и другие меры предосторожности - на актрисе были надеты перчатки и маска.

Репетиция, правда, продлилась недолго. Леонид заявил, что Кейт старовата для роли Нины, и, забрав свой чемоданчик с инструментами, ушел.

Видеозапись Кейт опубликовала в Instagram. Пост вызвал большой отклик среди русскоязычных поклонников актрисы, которые в комментариях с восторгом отзываются о ее русском языке.

Напомним, великий и могучий Бекинсейл начала изучать во время учебы в Оксфорде. По словам актрисы, она хотела читать русскую классику, и в частности Чехова, в оригинале.