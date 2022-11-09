ВИДЕО: Киркоров на концерте отхлестал букетом человека в зрительном зале
Foto: DELFI

Российская поп-звезда Филипп Киркоров во время одного из концертов в Казахстане спустился в зрительный зал и отхлестал цветами человека, сидящего в первых рядах зрительного зала.

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Видео с этим происшествием было опубликовано в одном из Telegram-каналов. Правда, представители артиста позднее пояснили, что никто из зрителей не пострадал.

По словам менеджера певца Екатерины Успенской, рассерженный Киркоров таким образом отреагировал на действия собственных сотрудников: "Это не зритель. Человек из команды. Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене".

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