ВИДЕО. Когда они были детьми: Брэд Питт, Ди Каприо и другие знаменитости в старых рекламных роликах

Многие голливудские звезды начинали свою карьеру с рекламы. Задолго до музыкальных премий и престижных ролей в кино будущие знаменитости снимались в рекламных роликах,тем самым зарабатывая себе на репетиторов по вокалу и актерскому мастерству. Наверняка, большинство из них хотели бы забыть о своих детских ролях, но YouTube сохраняет все.

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Линдси Лохан в рекламе Jello, 1996



Карьера Линдси Лохан началась рано, в 3 года будущая актриса уже была моделью. Вспоминает ли звезда "Ловушки для родителей" свою веселую роль в рекламе желе?

Мила Кунис в рекламе игрушек Lisa Frank, 1993



Бренд Lisa Frank занимается производством ярких школьных принадлежностей и других товаров, предназначенных для детей. Актриса Мила Кунис снялась в кричаще-розовой рекламе компании когда ей было 10 лет.

Брэд Питт в рекламе чипсов Pringles



Прежде чем к Брэду Питту пришел актерский успех он работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов "El Pollo Loco", где должен был зазывать посетителей в костюме гигантского цыпленка. Что ж, в рекламе Pringles он уже явно не цыпленок.

Дрю Бэрримор в рекламе печенья Cookie Dough



Карьера Дрю Бэрримор началась в одиннадцать месяцев, когда она появилась в рекламе корма для собак. После она снималась в других рекламах и фильмах, а когда ей исполнилось 7 лет она сыграла в фильме "Инопланетянин" самого Стивена Спилберга. Интересно, печенье из рекламы с маленькой Бэрримор было действительно вкусным?

Леонардо Ди Каприо в рекламе жвачки Bubble Yum



В начале своей карьеры маленький Ди Каприо снялся в более чем 30 рекламных роликах и в нескольких сериалах ("Санта Барбара", "Новые приключения Лесси", "Розанна").

У молодого Леонардо было много самых разнообразных рекламных ролей. Только посмотрите на него в рекламе сыра!

А это реклама магазина недорогой одежды для всей семьи Freddy`s. Удивительно, но маленькому Ди Каприо было достаточно недорогого свитера, чтобы еще тогда заполучить школьную красавицу. Видимо, путь Ди Каприо к "Оскару" был более тернист, чем может показаться.

Сара Мишель Геллар в рекламе Burger King



Роль в рекламе Burger King — это телевизионный дебют будущей актрисы.

Деми Ловато в социальной рекламе



Деми Ловато в отличии от своих коллег по цеху снялась в социальной рекламе, которая призывала подростков не спешить с началом сексуальной жизни и учиться правильной и открытой коммуникации с партнерами.