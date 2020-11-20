instagram.com/asmuskristina
Foto: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях видеоролик с раздеванием.

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"По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого веселого, простого и кайфового конкурса "Перепляши Асмус"! – написала 32-летняя артистка в публикации. Она также сообщила, что участники конкурса могут получить денежные призы, а лучшие видео будут опубликованы в профиле Кристины, чтобы их увидели как можно больше людей.

В ролике Асмус предстала в образе своей героини из фильма "Булки", где она играет талантливого кондитера. Для этой роли актрисе надо было набрать несколько килограммов. Фильм, который начали снимать в марте этого года, вероятно, еще не скоро дойдет до экранов, так как работу над лентой несколько раз приходилось ставить на паузу из-за пандемии и болезни Кристины, которая недавно перенесла коронавирусную инфекцию.

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Кристина Асмус
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