Российская актриса Кристина Асмус, все чаще публикующая в соцсетях смелые снимки, привела своих подписчиков в замешательство странным видеороликом.
Кристина предстала перед поклонниками в купальнике, шерстяных носках и шубе. При этом актриса станцевала безумный танец, а купальник отчетливо обтягивает приличного размера животик.
Судя по подписи к видео, речь идет вовсе не о беременности, а о сериале "Беезумие" (и тут нет ошибки, это игра слов, ведь одну из главных ролей исполняет овца) который сейчас снимается удаленно. Кроме Асмус в проекте занята целая плеяда популярных актеров - Евгений Стычкин, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Верник, Аглая Тарасова, Максим Матвеев и другие.
Сюжет сериала такой: пока все сидят по домам, московский режиссер и несколько известных артистов вынуждены репетировать новый спектакль удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли — настоящая овца.
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