ВИДЕО. "Кто пишет букву Z — да пошел он…" Андрей Макаревич дал большое антивоенное интервью

Певец, композитор, лидер российской группы "Машина времени" после начала войны с Украиной уехал из России и сейчас живет в Израиле. Макаревич в последние годы занимал резко антипутинскую позицию, за что его подвергали критике многие российские политики и некоторые коллеги, — пишет "Настоящее время".

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В начале мая Макаревич сообщал, что продолжает работать над новым музыкальным материалом, а в интервью "Настоящему Времени" рассказал, что не хочет "портить остаток своей жизни" чтением новостей из России и стараясь переубедить тех, кто выступает за войну с Украиной. "Кто пишет букву Z – да пошел он в жопу", – заметил он. Но, по словам Макаревича, он "продолжает верить в разумное человеческое начало".

— Я все-таки как-то продолжаю верить в разумное человеческое начало. В то, что вообще природа тяготеет к гармонии, мир тяготеет к равновесию. Когда это нарушается, у меня нет слов, у меня нет этому объяснения. Я не хочу в это погружаться.

— И что вы сейчас чувствуете, когда читаете эти новости о войне?

— Мне так же, как и в первый день, это отвратительно – все, что могу сказать.

— А когда вы из России новости читаете?

— Я не читаю новостей из России. Количество вранья, которое там несется, я не хочу даже касаться этого.

— Отношения или правда – что выбирать?

— Пока не было военных действий, пока не гибли люди, я совершенно допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи. Но когда это все вдруг переросло в войну, а кто-то кричит: "Так и надо!" – то этого человека я просто зачеркиваю.

— Но война когда-то закончится...

— Вот когда закончится – будем смотреть, как она закончится и как поведут себя те, кто сегодня орал, что так и надо.

— В чем вы сейчас для себя находите интересное?

— Вот происходит фестиваль (СловоНово). Он в этом году здесь необычайно презентабельный, потому что приехали замечательные поэты, писатели, художники. Я получаю колоссальное наслаждение от того, что я их слушаю. Вот они мне интересны. И всю жизнь были интересны. Я рад, что есть такая возможность и побеседовать с ними, и послушать, что они думают вообще о мире. А кто-то пишет букву Z – да пошел он в жопу.

— Вы не сталкивались на личном примере с тем, что называется так называемой отменой русской культуры за пределами России?

— Я не сталкивался. Я не могу сказать, что я много сейчас езжу по миру, но вот меня приглашают с концертами: я сейчас поеду на Кипр, зовут в Грузию. Наверное, меня не звали бы, если бы речь шла о какой-то "отмене" русской культуры.

— Вы рассматриваете такой вариант, при котором вы не вернетесь в Россию?

— Я вообще об этом не думаю. Я жду развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять.

Интервью полностью: