Латвийская певица Лайма Вайкуле, снискавшая огромную популярность в республиках бывшего СССР, публично выразила свою позицию по поводу российского вторжения в Украину. Иначе и быть не могло, заявила певица в разговоре с Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

31 июля Лайма Вайкуле дала концерт в литовском курортном городе Паланга, где вместе с музыкантом Янисом Стибелиcом вынесла на сцену украинский флаг. Таким образом, артистка наконец-то высказала свое четкое мнение, на чьей она стороне.

Ранее Вайкуле публично не давала комментариев по поводу происходящего в Украине. 28 февраля в видеозвонке из США Вайкуле просила "остановиться" и сказала "нет войне, нет смертям", но напрямую не осудила вторжение России в Украину.

В телефонном разговоре с порталом Delfi певица пояснила, что она однозначно на стороне Украины: "А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны", — сказала Вайкуле.

В начале войны она не хотела говорить те же слова, что и все остальные: "С тем, что я говорила [в том видео], все было понятно. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну", — добавила она. — Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое", — эмоционально добавляет Вайкуле.

На вопрос Delfi, допускает ли певица возможность снова выступать в России, Вайкуле ответила следующее: "Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально! Но я не хочу, чтобы люди ненавидели", — поясняет певица и добавляет, что сейчас вся Балтия должна быть единой.

"Ты гражданин Латвии, и неважно, какой ты национальности. Мы все должны быть вместе против войны, против тех, кто развязал эту войну", — считает она. Лайма понимает, после войны мы узнаем много информации, которой не обладаем сейчас, но по-человечески певица категорически против войны. Сама она каждый день просыпается и ложится спать с новостями о том, что происходит в Украине.

По словам Вайкуле, она уже предвидит, какие статьи теперь появятся в российских СМИ, и готовится к шквалу отрицательной реакции.

В свою очередь, Янис Стибелис сообщил Delfi, что уже несколько раз выражал поддержку Украине. "Мне это [вынесение украинского флага на сцену] кажется общепринятой нормой, тем более что танцевальный коллектив, с которым мы выступали, был из Украины", — объясняет музыкант.