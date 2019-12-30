ВИДЕО: Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Foto: Privātais arhīvs

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.

В stories в Instagram Кудрявцева показала грудь, которая стала меньше. "Ну нет у нас ананасов", — говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: "Все тлен. Жизнь — боль".

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.

View this post on Instagram

Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание 🙏🏽.Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 - Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно 💯 , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_sos ! И истории женщин всего мира @breast_implant_illness 4. Проходили исследования FDA - почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « ;((( НО это моя история , у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!! ❌

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Dec 27, 2019 at 8:42pm PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

16

Source

Lenta.ru

Tags

Лера Кудрявцева

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
PUTNU OPERA Смотреть

ПТИЧЬЯ ОПЕРА
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»
Рождественский фестиваль 2019 Смотреть

Рождественский фестиваль 2019
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA Смотреть

Венский Штраус-фестиваль оркестр
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form