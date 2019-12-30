ВИДЕО: Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.

В stories в Instagram Кудрявцева показала грудь, которая стала меньше. "Ну нет у нас ананасов", — говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: "Все тлен. Жизнь — боль".

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.