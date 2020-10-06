ВИДЕО: Любовница Тарзана хочет рассказать свою правду Ксении Собчак

Анастасия Шульженко, в связи с которой признался муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан), записала видеообращение к Ксении Собчак.

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На днях журналистка в рамках своего шоу "Осторожно, Собчак!" опубликовала эксклюзивное интервью с Королевой и Тарзаном, первое после скандала с изменой. В нем пара рассказала, что считает всю историю спродюсированной провокацией. Более того, Глушко заявил, что над этим работал некий продюсерский центр, который зарабатывает деньги на различных громких историях. Наташа, в свою очередь, отметила, что больше всего была шокирована не столько изменой супруга, сколько тем, что их семейную драму обсуждали на главном телеканале страны.

Актриса Анастасия Шульженко, которая предоставила телеканалу видеозапись своих развлечений с Тарзаном, выступила с ответным шагом. Она записала обращение к Ксении Собчак, где заявила, что Королева и ее муж лгут. При этом она отметила, что журналистка просила об интервью и ее. "Вся эта история принесла мне очень много горя. Если бы наша встреча, о которой вы просили, все же состоялась бы, то вы бы узнали много нового и интересного, причем не голословно", - обращаясь к Ксении говорит Анастасия.