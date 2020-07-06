ВИДЕО: Люди возмущены заявлением Ларисы Долиной, что ей можно нарушать ПДД

Пользователей сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной о "законном" нарушении ПДД.

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На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S в своем Telegram-канале. Он выложил отрывок передачи "Сто вопросов к взрослому", в которой артистка рассказывает, что всегда передвигается по городу вместе со своим личным водителем. "Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ", — сказала исполнительница.

По ее словам, она разрешает водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников. "Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это", — добавила Долина.

После публикации пользователи Twitter начали критиковать певицу. Некоторые напомнили о ДТП с другой российской звездой — Михаилом Ефремовым.