ВИДЕО: Михалков вспомнил о потерянной статуэтке "Оскар"
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Режиссер Никита Михалков вспомнил о потерянной статуэтке "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем". Об этом кинематографист рассказал в эфире передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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Михалков рассказал, как пил виски в перерывах церемонии. Младшая дочь режиссера, Надежда Михалкова, сопровождала отца на этом мероприятии.

"Если бы мы не получили Оскар, мы вошли бы в книгу рекордов Гиннеса", — отметил Михалков. По словам режиссера, это большая редкость — "четырежды быть в шорт-листе номинации на лучший иностранный фильм".

Михалков уточнил, что сильно нервничал по ходу церемонии. Во время одного из перерывов его дочь подошла к нему и спросила, успокаивая отца: "Что ты так нервничаешь? Мы что, корову проигрываем?"

После вручения награды Никита Михалков забыл "Оскар" в машине, и "никто не мог вспомнить, в какой именно". "Это абсолютно русская история", — отметил режиссер.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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"Оскар" Никита Михалков
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