ВИДЕО: Микки Рурк в Латвии разговаривал с деревом и полюбил его

Голливудский актер Микки Рурк, который недавно был в Латвии на съемках и из-за пандемии "застрял" в нашей стране, все же нашел возможность вернуться домой. В социальных сетях он поделился необычным пережитым в Латвии опытом.

По словам актера, вне съемочной площадки, где было очень холодно, большую часть времени он проводил в своем трейлере. Так как занятые в съемках люди в основном говорили на другом языке, Рурк много разговаривал сам с собой. Но однажды посмотрел на лес и увидел дерево, которое привлекло его внимание и заставило задуматься, есть ли у деревьев душа.

Актер спросил, как у него дела и сказал, что дерево очень красивое. "А потом я сказал нечто странное, - рассказывает Рурк. - Я тебя очень люблю и очень рад, что мы встретились". После этого, продолжает актер, он почувствовал особую связь с этим растением, а вернувшись в Латвию намерен снова его найти, закончить начатый разговор и обнять.

"У меня странное чувство, что дерево меня услышало и почувствовало, - говорит Рурк. По его словам, после возвращения домой он вышел во двор и попытался говорить с растущими там деревьями, но "соединения не случилось".