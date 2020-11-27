ВИДЕО: Милла Йовович поделилась видео первых шагов девятимесячной дочери

Американская актриса Милла Йовович поделилась в соцсетсях видеозаписью первые шагов ее девятимесячной дочери Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.

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На записи видно, что Йовович, сидящая на расстоянии около метра от дочери, привлекает малышку светящимся шаром. Ведомая интересом к игрушке, Ошин делает свои первые в жизни шаги.

Ошин Ларк Эллиот — третья дочь Миллы Йовович от режиссера Пола Андерсона. Пара состоит в браке с 2009 года. Старшей дочери актрисы Эвер Габо на данный момент 13 лет, а средней Дэшилл Иден — пять.

Звезда Голливуда говорит по-русски и учит языку своих дочерей. Весной она поделилась тем, что ее старшая дочь самостоятельно написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Йовович выложила видео, на котором девочка вслух зачитывает свое произведение.