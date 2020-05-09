ВИДЕО: Милла Йовович прочитала "Муху-Цокотуху" на русском языке
Foto: Scanpix/LETA

Американская актриса Милла Йовович прочитала детскую книгу "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках акции "Сказки на дому".

Пользователи сети пришли в восторг от чтения актрисы. "Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила", "Очень здорово! Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации, а не просто видеть лицо читающего актера!", "Я заслушалась, улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр", — написали подписчики.

Проект "Сказки на дому" был запущен месяц назад. В рамках акции российские актеры театра и кино читают различные литературные произведения, находясь на самоизоляции.

В апреле сообщалось, что 12-летняя дочь Миллы Йовович написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Йовович рассказала, что во время карантина из-за пандемии коронавируса и отмены занятий в школах ее дочь начала больше времени уделять урокам русского языка. "Сегодня она решила написать историю на русском, кириллицей! История глупая и милая, о крысе и жабе, которые живут вместе и которые устраивают ужин", — объяснила она.

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@millajovovich #millajovovich #миллайовович

A post shared by Fairytales From Home (@skazkinadomu) on May 8, 2020 at 2:05am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Мила Йовович
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