ВИДЕО: Милла Йовович прочитала "Муху-Цокотуху" на русском языке

Американская актриса Милла Йовович прочитала детскую книгу "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках акции "Сказки на дому".

Пользователи сети пришли в восторг от чтения актрисы. "Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила", "Очень здорово! Детям гораздо интереснее слушать произведение с разными интонациями и эмоциями и смотреть при этом на иллюстрации, а не просто видеть лицо читающего актера!", "Я заслушалась, улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр", — написали подписчики.

Проект "Сказки на дому" был запущен месяц назад. В рамках акции российские актеры театра и кино читают различные литературные произведения, находясь на самоизоляции.

В апреле сообщалось, что 12-летняя дочь Миллы Йовович написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Йовович рассказала, что во время карантина из-за пандемии коронавируса и отмены занятий в школах ее дочь начала больше времени уделять урокам русского языка. "Сегодня она решила написать историю на русском, кириллицей! История глупая и милая, о крысе и жабе, которые живут вместе и которые устраивают ужин", — объяснила она.