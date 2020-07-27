Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин решил связать себя узами брака с девушкой Лианой Волковой, с которой встречается около года.
Видео с предложением руки и сердца Шульгин поделился на своей странице в Instagram. Арсений изрядно подготовился, а реакцию Лианы на происходящее записывали скрытые камеры видеонаблюдения.
21-летний Шульгин пригласил девушку в ресторан в одном из небоскребов, из окна которого можно было прочесть "Лиана, ты выйдешь за меня?" на здании напротив. Затем молодой человек преподнес возлюбленной кольцо.