Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин решил связать себя узами брака с девушкой Лианой Волковой, с которой встречается около года.

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Видео с предложением руки и сердца Шульгин поделился на своей странице в Instagram. Арсений изрядно подготовился, а реакцию Лианы на происходящее записывали скрытые камеры видеонаблюдения.

21-летний Шульгин пригласил девушку в ресторан в одном из небоскребов, из окна которого можно было прочесть "Лиана, ты выйдешь за меня?" на здании напротив. Затем молодой человек преподнес возлюбленной кольцо.

View this post on Instagram A post shared by Liana ♥️ (@lianavolkovaa) on Jul 26, 2020 at 4:16am PDT