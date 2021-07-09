ВИДЕО: Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной в одних трусах
Foto: instagram.com/influesii

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) сделал предложение своей возлюбленной, блогерше Диларе Зинатуллиной. Об этом невеста исполнителя рассказала в Instagram.

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Девушка опубликовала видео, на котором Валеев в одних трусах встал на колено с кольцом в руке во время съемок клипа. Рэпер признался избраннице в любви и задал вопрос, станет ли она его женой. "Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?" — спросил он.

По словам Зинатуллиной, поступок Моргенштерна стал для нее неожиданностью. "На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным", — призналась девушка. "Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя", — написала она.

Ранее Зинатуллина сделала Моргенштерну предложение в синагоге. Музыкант рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто "женщиной года", а "женщиной века". "Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его", — заключил артист.

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 года, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали парой в 2020 году.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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