ВИДЕО: Музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского избили в Москве

В Москве неизвестные избили участника групп "Квартал" и "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В результате музыкант получил серьезные травмы и был госпитализирован в столичную клинику.

На данный момент проводятся поиски нападавших. Сторона Дитковского подала заявление в полицию.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что музыкант ближайшие несколько дней должен будет провести в больнице.

По данным СМИ, врачи диагностировали Дитковскому перелом лицевой кости со смещением.

Позднее в сети появилось видео с моментом избиения музыканта. Его опубликовал Telegram-канал Life Shot. "Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода". Предварительно, когда все случилось, Дитковский был в машине один — его друг куда-то отошел. А когда вернулся, спасать товарища было уже не от кого. Тогда он позвонил в полицию", — говорится в описании ролика.

Александр Дитковский играет на духовых инструментах и с 1992 года является участником группы "Квартал", а с 2003 года — директором музыкального коллектива. При этом он также выступает с группой "Машина времени" в качестве сессионного музыканта с 2004 года. Он также сотрудничал с группами "Сплин", "Би-2", а также музыкантами Земфирой, Валерием Сюткиным, Валерием Меладзе, Николаем Басковым.