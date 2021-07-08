ВИДЕО: На Елену Ваенгу в самолете напала пьяная пассажирка

Российская певица Елена Ваенга рассказала в соцсетях о нападении на нее пьяной пассажирки на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург.

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Певица летела с мужем и ребенком в бизнес-классе. Перед ними сидела пассажирка, которая, будучи в состоянии "сильнейшего алкогольного опьянения", начала оскорблять певицу и "брызгать слюной".

"В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить", — уточнила Ваенга.

По словам певицы, она игнорировала нападки женщины, однако это разозлило ее еще сильнее — она начала "кидаться" на Ваенгу. Позже к конфликту присоединился муж пассажирки и "стал задирать всех близсидящих мужчин", сказала певица.

Она также добавила, что стюардессам не удалось это прекратить. Капитан воздушного судна вызвал полицию в аэропорт прибытия. После приземления самолета в Санкт-Петербурге пару дебоширов задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно, с кем и по какому поводу, извините за выражение, "рамсить". Пилоты, стюардессы, "ваенги", "шмаенги" — все равно с кем", — оценила ситуацию певица.