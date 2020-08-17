ВИДЕО: На себя не похожа. Наташа Королева удивила слишком юным лицом

Певица Наташа Королева вызвала недоумение подписчиков свежим видеороликом в социальных сетях.

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В видео, где она поет фрагмент своей песни "Маленькая страна", 47-летняя артистка выглядит очень юной. Многие из подписчиков тут же высказали предположение, что Королева сделала пластические операции. "На себя не похожа", "Перекроена вся", - пишут они в комментариях. Однако, скорее всего, все объясняется редактированием и хорошо сделанным макияжем, так как чуть позднее Наташа опубликовала еще один ролик, где похвасталась "добычей" - корзинкой с набранными в лесу грибами. И там певица выглядит так, как ее привыкли видеть подписчики.

View this post on Instagram A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Aug 12, 2020 at 8:49am PDT