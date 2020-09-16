Сергей Глушко, более известный как Тарзан, официально признался в измене своей жене, певице Наташе Королевой. Об этом артист заявил в Instagram.

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"Я хочу официально объявить. Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю. (...) Я не буду говорить, что это был не я или человек похожий на меня. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед богом и перед своей женой", — сказал Глушко. Он также подчеркнул, что любит лишь свою супругу.

По словам Тарзана, все произошло из-за того, что девушки, которые проводили с ним время, накачали его некими веществами. Он также обвинил их в отсутствии таланта для продвижения собственного имени честным путем. "Я обращаюсь сейчас к этим дамам. (...) То, что тебя трахнул Тарзан, — это будет самое великое достижение в твоей жизни", — разъяренно заявил Глушко.

Видео с признанием, опубликованное в Instagram, артист позднее удалил, однако ролик уже успели распространить в Сети.