ВИДЕО: Наташа Королева нашла объяснение поведению Тарзана

Певица Наташа Королева объяснила измену своего супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан.

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В интервью на YouTube-канале психолога Аллы Занимонец она рассказала, что причина кроется в кризисе среднего возраста. "Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения", — заявила Королева.

Певица отметила, что "бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня". По ее словам, мужчины легко переживают подобный период: "На левачок сходил, и как бы поправил ситуацию".

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. "Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю", — заявил Тарзан. Позже он удалил видео и объяснил, что опубликовал признание в измене Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

Ранее любовница Тарзана Анастасия Шульженко заявила о страхе за свою жизнь. Девушка обвиняла супругу Глушко в мести.