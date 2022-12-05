ВИДЕО. Не самый лучший день: Григорий Лепс плохо спел, швырнул микрофон и подрался
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Концерт Григория Лепса в Санкт-Петербурге не удался. Как пишут российские СМИ, во время выступления певец не попадал в ноты своего хита "Самый лучший день", в сердцах швырнул микрофон, а после концерта подрался в одном из баров.

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3 декабря Лепс выступал в Санкт-Петербурге с юбилейным концертом в честь своего 60-летия. В соцсетях распространилась видеозапись, сделанная зрителями, где Лепс прерывает выступление, с силой бросает микрофон на пол и уходит со сцены. Позднее артист в комментариях СМИ назвал концерт "непростым", объяснив произошедшее тем, что он "приболел".

После концерта Лепс отправился в один из питерских баров, где повздорил с посетителем - 39-летним Дмитрием - и ударил его. Выяснять отношения мужчины продолжили на улице, где удар Дмитрию нанес предположительно охранник певца (по данным некоторых СМИ, это был директор Лепса), затем на него набросился и исполнитель.

Адвокат Дмитрия Евгений Хейфец рассказал, что конфликт возник из-за отказа его клиента сыграть в нарды с Лепсом, пожелавшим поставить на игру 10 тысяч долларов. Сообщается, что пострадавший обратился с заявлением в полицию. По словам адвоката, в травмпункте Дмитрию диагностировали перелом носа со смещением.

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