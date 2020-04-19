Несколько десятков "звёзд" приняли участие в благотворительном онлайн-концерте. Целью проекта, организованного платформой Global Citizen при участии ВОЗ, стал сбор средств медработникам, пишет портал телеканала ru.euronews.com.

Леди Гага, Rolling Stones, Селин Дион, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Элтон Джон, Стиви Уандер и еще несколько десятков "звёзд" первой величины приняли участие в ночь на воскресенье в благотворительном онлайн-концерте.

Целью проекта, организованного международной платформой Global Citizen при участии ВОЗ, стала демонстрация единства всех пострадавших от COVID-19, а также сбор средств для медработников, стоящих на передовой борьбы с эпидемией и каждый день спасающих жизни.

Виртуальный концерт посмотрели сотни тысяч человек в разных странах мира. К настоящему моменту организаторы собрали 32 миллиона евро.

Концерты из своего салона или террасы стали характерной чертой нашего времени, когда, по данным ВОЗ, на карантине находятся до 4 с половиной миллиардов жителей Земли.

Инициатор 6-часового мероприятия Леди Гага назвала его "признанием в любви миру", страдающему от пандемии COVID-19. На сегодня жертвами коронавируса стали без малого 160 тысяч человек.