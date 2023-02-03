ВИДЕО: Никита Михалков после болезни не похож на себя - осунулся и постарел

На этой неделе российский актер и режиссер Никита Михалков впервые после серьезной болезни вышел на сцену. Узнать его зрители смогли с трудом.

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Видео, снятое после спектакля "12" с участием Михалкова (он же - постановщик), появилось в Telegram-канале "Не Малахов". В подписи сообщается, что актер из-за болезни потерял около 12 килограммов.

В комментариях многие высказывают сомнения, что это Михалков. Другие же поясняют, что для этой роли актер использует грим, парик и накладную бороду.

Как сообщалось, Никита Михалков был госпитализирован в начале января с двусторонней пневмонией.