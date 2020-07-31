Певица Светлана Лобода опубликовала новый клип на песню Boom-Boom, записанную вместе с рэпером Pharaoh.

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В музыкальном видео, которое снял известный комик и шоумен Александ Гудков, в провокационных образах можно увидеть не только саму Лободу и Собчак, но и множество других знаменитостей - участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву, певицу Лолиту Милявскую, блогера и телеведущую Иду Галич и других.

Российские СМИ уже назвали сюжет клипа профеминистским - состоящее из мужчин жюри оценивает женщин, демонстрирующих перед ними свои таланты, а не понравившихся сбрасывают в люк (например, Лолиту в ярко-красном обтягивающем комбинезоне из латекса).

Меньше чем за сутки клип набрал больше миллиона просмотров. При этом 70 тысяч пользователей поставили ему "дизлайк" и 40 тысяч нажали кнопку "лайк".