Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Российская популярная телеведущая и певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников несколькими видеороликами в соцсетях, намекнув на возможное замужество.

Сейчас Бузова отдыхает в Таиланде с блогером Давидом Манукяном (Дава). Их отношения - дружеские или романтические, они не раскрывают - начались поле участия Манукяна в одном из клипов Бузовой.

В видео, опубликованных в официальном сообществе певицы в Instaram (свой личный профиль она сделала закрытым, как и Манукян), Ольга и Давид обнимаются, плещутся в бассейне, нежатся на кровати - в целом ведут себя так, как многие влюбленные пары. А в одном из роликов Бузова процитировала известную поговорку - "Муж и жена - одна сатана". Подписчики тут же решили, что телеведущая вышла замуж. Правда, ни она сама, ни ее спутник пояснять, что Ольга имела в виду, не стали.

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A post shared by ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) on Jan 11, 2020 at 11:04pm PST
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A post shared by ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) on Jan 12, 2020 at 6:45am PST
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A post shared by ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) on Jan 13, 2020 at 12:23am PST

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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