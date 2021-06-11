ВИДЕО: Оля и театр. Бузова сыграла в спектакле на сцене МХАТ

10 июня состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Она вышла на сцену в роли певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

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Спектакль поставила Рената Сотириади. Иосифа Сталина играет Георгий Иобадзе, а его жену Надежду Аллилуеву — Эльвира Цымба.

Ранее Бузова сообщила о том, что она сыграет в спектакле МХАТа. Позднее стало известно, что Бузова получит за роль в спектакле Московского Художественного академического театра имени М. Горького "Чудесный грузин" больше 400 тысяч рублей (около 5 тысяч евро).

Позднее художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков объяснил, почему было принято решение рассмотреть певицу на роль в спектакле "Чудесный грузин". Многие деятели культуры раскритиковали решение театра дать Бузовой эту роль.