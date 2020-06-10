Артист Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы в ходе допроса, который был проведен у него дома до заседания суда. Видеозапись допроса обнародовал Следственный Комитет России.

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Так, сотрудник правоохранительных органов, проводивший допрос, спросил актера о том, признает ли тот свою вину. "Да, а куда я денусь-то", — ответил на это Ефремов.

Ранее стало известно, что актера поместили под домашний арест до 9 августа.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер выехал на встречную полосу движения и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.