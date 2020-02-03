Звезда российской эстрады и одна из главных красавиц поп-сцены 1990-х Наталья Ветлицкая впервые выступила после долгого молчания.

"Камбэк" состоялся на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова, когда-то состоявшего в отношениях с Ветлицкой и подарившего ей один из хитов - "Душа". Именно эту песню она исполнила на юбилее своего бывшего возлюбленного.

Попавшая в социальные сети запись выступления оставила людей в недоумении. Многие отметили, что Ветлицкая едва попадала в фонограмму, а на сцену вышла со старомодной укладкой и в странном наряде - блестящем обтягивающем платье-халате. "Нафталином пахнуло", "Судя по танцам, это Тереза Мэй запела", "Даже Бузова лучше рот открывает и издает звуки", "В нашем эстрадном доме престарелых пополнение" - пишут разочарованные комментаторы в Сети. Нашлись у певицы и защитники, которые обратили внимание, что для своих лет она выглядит великолепно, при этом не делала пластических операций.