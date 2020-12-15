ВИДЕО: Павел Деревянко прокомментировал расставание с женой

Российский актер Павел Деревянко подтвердил расставание с Дарьей Мясищевой, с которой прожил около 10 лет.

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Артист записал совместное видео с бывшей гражданской женой, где заявил, что никакой трагедии в их расставании нет, и они сохранили дружеские отношения. "Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара", - подписал видеообращение в Instagram Деревянко. Он также попросил не придумывать своих версий и проявить деликатность. "Просто пришло время нам расстаться и мы это вовремя поняли".