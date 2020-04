View this post on Instagram

Семья Пелагеи на самоизоляции🤣 Утренний макияж водными фломастерами -> философский вывод. - Че делать-то будем? - ни-чи-во! 😂😂 #пелагея #пелагеятелегина #пелагеяханова #таисиятелегина #самоизоляция #самоизоляция2020 #чеделатьто

