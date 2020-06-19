instagram.com/maxgalkinru
Foto: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показал, как супруга Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри поздравили его с днем рождения, который артист отметил 18 июня.

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Праздник по случаю 44-летия Максима прошел в семейной обстановке. Близнецы сами сделали для папы подарки - нарисовали картину и открытку, выучили стихотворение и преподнесли букет полевых цветов (скорее всего, собранных в саду, который юбиляр и его семья сделали своими руками). Был и небольшой праздничный торт со свечками. Все прошло по-домашнему, скромно и без излишеств, а знаменитая жена юмориста даже не стала наряжаться и делать макияж.

Видео с поздравлением Максим опубликовал в Instagram, собрав в комментариях более 25 тысяч поздравлений от коллег и друзей и поклонников артиста.

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Ура! День рождения! 😊 #деньрождения

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 18, 2020 at 12:45am PDT

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