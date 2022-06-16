ВИДЕО. Поклонники опасаются за здоровье Тома Хэнкса: он похудел и у него трясется рука

Видео с похудевшим актером Томом Хэнксом, у которого сильно трясется рука, натолкнуло зрителей на мысли, что у звезды "Форреста Гампа" болезнь Паркинсона или же он страдает от последствий перенесенного коронавируса.

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Как сообщает британская Mail Online, в среду 65-летний Хэнкс прогуливался по Манхэттену в Нью-Йорке и выглядел чрезвычайно худым по сравнению со свооими же фото шесть месяцев назад - у него практически исчезли щеки. Актер не раз резко худел ради своих ролей, но неясно, насколько это связано с новыми съемками. Известно, что он скоро будет сниматься в фильме Роберта Земекиса "Здесь" (Here), но нет никаких сведений о том, что новая роль требует худобы.

Опасение о здоровье актера вызвало также выступление Тома Хэнкса на премьере фильма "Элвис" в Австралии. Несмотря на то, что артист произнес речь 4 июня в городе Голд-Кост, кадры появились в открытом доступе только 15 июня. На видео Том Хэнкс общался с публикой, держа микрофон в правой руке, которая почти сразу начала трястись, и актеру пришлось придерживать ее. Хотя голос Хэнкса звучал уверенно, правая рука, казалось, совсем не слушалась артиста.

Зрители стали гадать, что случилось с Томом Хэнксом, почему актер так похудел и из-за чего у него тряслась рука. Например, доктор Ихаб Сулиман, ведущий аккаунт в твиттере, запустил голосование и предложил подписчикам подумать, чем болеет артист. Среди версий врача была болезнь Паркинсона, печеночная недостаточность или хорея (Пляска святого Витта) — все эти заболевания сопровождаются тремором.

В 2013 году оскароносный актер признался, что страдает диабетом второго типа, заявив, что он был "ленивым и полным идиотом", евшим жирную и нездоровую пищу, которая способствовала заболеванию.