ВИДЕО: поклонники заметили Аллу Пугачеву с детьми на юрмальском пляже
Foto: Kadrs no video

На днях Аллу Пугачеву заметили на юрмальском пляже. Примадонна вместе с детьми спокойно прогуливалась по городу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что еще в феврале, то есть фактически сразу после нападения России на Украину, Максим Галкин вместе с детьми и супругой уехал в Израиль. До недавнего времени звездная пара жила в Кесарии.

Но на днях Пугачеву вместе с детьми встретили в Юрмале. Достоверно неизвестно, когда семья покинула Израиль.

В российских СМИ появилась информация, что примадонна приехала в Юрмалу без супруга.

Напомним, что в первой половине августа Максим Галкин даст несколько концертов в Латвии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Образование британского качества — в Риге!