ВИДЕО: Профессор Ренар Изидорович и его группа Prāta Vētra научат русских латышскому языку

Группа Prāta Vētra, также оказавшаяся жертвой пандемии и вынужденная отменить множество выступлений, от вынужденного безделья не страдает. Деятельная четверка всегда находит чем занять себя и других - не только приятным, но и полезным. Например, уроками латышского.

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В социальных сетях участники группы начали проект "Словарный запас", в рамках которого публикуют видео, где рассказывают, как звучат на латышском популярные в общении фразы или строчки их песен. Ролики, скорее всего, адресованы русскоязычным подписчикам, так как записаны по-русски. На русском написаны и тексты к видео.

Вот, например, осенний урок от "профессора" Ренара Кауперса.

А это совсем свежий урок от Мариса Михельсонса на тему Хэллоуина.