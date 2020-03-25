ВИДЕО: "Просто приехал в неправильный момент!" Застрявший в Риге Микки Рурк признался в любви рижанам

Из-за объявленной чрезвычайной ситуации в Риге застряли прибывшие в марте голливудские актеры Микки Рурк и Роберт Неппер, которые должны были сниматься в мистическом военном триллере про вторую мировую Warhunt. А в итоге сняли видео с молитвами и признанием в любви городу и жителям.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Это город, куда я хотел бы вернуться когда-то. Всех, кого я тут встретил — прекрасны! — сообщил рижанам Микки Рурк. — Кто-то мне сказал, что здесь живут лучшие девушки на земле, просто ты приехал в неправильный момент. Но я приехал сюда работать. Когда меня позвали сниматься, я готовился к бою (боксерскому поединку), но боя не будет до июля — у меня еще есть время".



Микки не скрывал, что сильно переживает происходящие сегодня с миром события: "Я все время повторяю для себя как мантру: Господи, прости мои грехи. Пожалуйста, Господи, благослови меня и благослови мир! То, что происходит сейчас вокруг, это неконтролируемо. Много ученых и великих умов думают, что это борьба природы с ее загрязнением — может, это промысел божий. Мой священник (Боже, его благослови) говорил мне: "Ты не можешь приходить ко мне, когда церковь сгорела, ты должен прийти ко мне до того, как церковь сгорела".



Теплые чувства в адрес города и съемочной группы выразил и актер Роберт Неппер: "Я действительно люблю Ригу! Я надеюсь, что мы сделаем еще много фильмов вместе. Это магический город, люди здесь такие теплые и милые, рестораны, куда мы ходили — восхитительные, ощущение, что люди тут такие живые и креативные. Все, с кем я работал — от костюмера до гримера…"

Foto: Forma Pro

Режиссер Мауро Борелли (справа) работал художником еще с Феллини, с Тарантино делал "Ужасную восьмерку", рисовал образы "Крестного отца" и "Пиратов Карибского моря".

Как сообщил порталу Delfi глава продюсирующей компании Forma Pro Films Игорь Пронин, в картине Warhunt Рурк играет одну из главных ролей — военного. Кроме него снимаются такие звезды, как Роберт Неппер ("Перевозчик", "Побег" и в картине Вуди Аллена "Все говорят, что я тебя люблю") и Джексон Ретбоун ("Сумерки").

Foto: Forma Pro

В Латвию Микки Рурк и его ассистентка Ксения Дерст (в прошлом — крымчанка) прилетели в середине марта, за несколько дней до закрытия границ. Другие актеры — еще раньше. Успели сделать съемочные тесты. Планировались съемки в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах… Но все пришлось останавливать и доснимать тогда, когда все карантины будут сняты.