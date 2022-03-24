ВИДЕО: Роды в подвале. Дэвид Бекхэм на день отдал свой Instagram врачу роддома в Харькове
Foto: instagram.com/davidbeckham

Знаменитый британский футболист на один день отдал свой профиль в Instagram главврачу регионального перинатального центра в Харькове.

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В stories Бекхэма опубликованы несколько видео от Ирины Кондратовой, где она показала и рассказала, как живут врачи и пациенты в условиях войны. Сейчас все они находятся в подвальных помещениях, кроме детей и персонала палат интенсивной терапии - их технически переместить невозможно. Сложнее всего, говорит Ирина, было в первый день, когда пришлось приспосабливаться. Она выразила огромную благодарность своим коллегам, которые, несмотря на обстрелы, продолжают помогать детям появляться на свет.

Благодаря Бекхэму, о перинатальном центре узнали миллионы людей, которые сделали пожертвования для приобретения и доставки кислородных генераторов для новорожденных.



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