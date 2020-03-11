ВИДЕО: С тела Тимати загадочно исчезли все татуировки

Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) очень удивил своих подписчиков в соцсетях отсутствием многочисленных татуировок, покрывавших его руки.

Тимати опубликовал в Instagram видеоролик, продемонстрировав тело без татуировок. Внезапное исчезновение всех рисунков с груди и рук рэпера сподвигло поклонников высказать множество версий: "Лучшая реклама тоналки", "Наконец душ принял", "Вслед за ценами на нефть упали и тату Тимати", "Устал каждый день их рисовать?", "Главное, брови не трогай".

Секрет раскрыл один из подписчиков, сообщивший, что на Тимати надета специальная тонкая майка обтягивающая майка в тон тела, которая скрывает все рисунки.