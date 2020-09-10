ВИДЕО: Самая сексуальная спортсменка разделась для соцсетей
Foto: instagram.com/alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео с раздеванием, восхитив пользователей сети.

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Шмидт показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах. В комментариях фанаты оценили красоту спортсменки. "После этого видео я поняла, что мне нужно срочно худеть", "Такие видео заставляют смотреть легкую атлетику", — писали они.

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A post shared by ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd) on Sep 8, 2020 at 7:42am PDT

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A post shared by ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd) on Jul 16, 2020 at 8:51am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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