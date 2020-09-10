ВИДЕО: Самая сексуальная спортсменка разделась для соцсетей

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео с раздеванием, восхитив пользователей сети.
Шмидт показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. В ролике она сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а затем оказалась в коротком топе и шортах. В комментариях фанаты оценили красоту спортсменки. "После этого видео я поняла, что мне нужно срочно худеть", "Такие видео заставляют смотреть легкую атлетику", — писали они.