instagram.com/s_bezrukov
Foto: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков похвастался успехами годовалого сына Степана.

Артист опубликовал видеоролик в социальных сетях, где можно увидеть, как уверенно ходит его младший ребенок. При этом малыш надел одну из отцовских кроссовок.

"Это маленький Мук, скороход пошел, - комментирует за кадром первые шаги мальчика папа. - Правильно, сынок, ты даже в одном пойдешь. Молодец. Вот это да!".

Напомним, Сергей Безруков четыре года назад женился на режиссере Анне Матисон, отношения с которой у него начались, когда актер еще был в браке с актрисой Ириной Безруковой. У Безрукова и Матисон также есть трехлетняя дочь Маша. В браке с Ириной, который продлился 15 лет, детей не было.

Несколько лет назад СМИ со ссылкой на отца актера сообщали о двух внебрачных детях Безрукова - дочери Александры (2008) и сына Ивана (2001). Матерью указывалась петербургская актриса Кристина Смирнова, уроженка Риги.

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A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on May 17, 2020 at 10:58pm PDT
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A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on May 16, 2020 at 10:05pm PDT
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A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on May 12, 2020 at 2:14am PDT
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A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on Apr 30, 2020 at 12:07pm PDT
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